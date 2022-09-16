В субботу в Латвии пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза

В субботу в Латвии погода особо не изменится – в большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами будет лить сильно, возможна гроза.

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Во время грозы возможны град и сильные порывы ветра. Ветер будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +8..+12 градусов. Днем, когда из-за облаков будет выходить солнце, воздух прогреется до +13..+16 градусов.

В Риге в субботу время от времени будет идти дождь, возможны ливневые грозы. Ветер будет дуть умеренный с юго-запада. Температура воздуха будет колебаться в районе +10 градусов ночью и не превысит +16 градусов днем.