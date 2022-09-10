В субботу в Латвии сохранится солнечная погода; дожди только в Курземе

В субботу, 10 сентября, в Латвию будет преимущественно сухая и солнечная погода. Только в некоторых регионах Курземе ожидается облачность, прогнозируют синоптики.

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В Курземе местами пройдут дожди. На всей территории страны будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +15..+19 градусов, на градус прохладнее будет в Курземе.

В Риге в субботу будет солнечно, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, температура прогреется до +18 градусов.

Погоду определяет западный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря от 1018 гПа в стороне Лиепаи до 1025 гПа на востоке страны.

В юго-восточной части страны действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах.