В субботу в Латвии — солнечно, без осадков. Ночью — возможно северное сияние
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Сегодня в стране температура воздуха поднимется до +11..+14 градусов, будет дуть слабый южный ветер. В Риге весь день будет светить солнце, воздух прогреется до +13 градусов, ожидается умеренный южный ветер.

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Погодные условия определяет северо-западный край антициклона. На уровне моря атмосферное давление — от 1014 гектопаскалей на западе Курземе до 1022 гектопаскалей в Латгалии.

В четверг вечером на Солнце произошла вспышка и, как ожидается, это вызовет сильную магнитную бурю на Земле в субботу. В случае геомагнитной бури в Латвии иногда можно увидеть северное сияние в темное время суток — с вечера субботы до утра воскресенья, возможно, также и вечером в воскресенье.

Северное сияние обычно появляется ненадолго и в разных местах его видно с разной интенсивностью. В Латвии его чаще всего можно увидеть только на северном горизонте, но в редких случаях игра разноцветных огней может покрывать большую часть неба.

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LETA

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