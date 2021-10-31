В субботу в Латвии умерли 16 человек с коронавирусом, число ковидных пациентов в больницах превысило 1500

В субботу, 30 октября в Латвии зарегистрировано 1800 новых случаев заболевания Covid-19, получены сообщения о смерти 16 инфицированных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в следующие возрастные группы: 20-29 лет (один человек), 40-49 лет (один человек), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (семь человек). Среди скончавшихся не были привиты 12 человек , а четверо были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 1801,2 до 1770,7 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1328 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 472 были вакцинированы.

Накануне в Латвии проведено 16 967 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 219 139 человек, 3243 человек с этим заболеванием умерли.

По данным Национальной службы здравоохранения, в латвийских больницах находятся 1526 пациентов с Covid-19. В субботу было выписано 18 человек, а госпитализировано - 115 человек. У 1335 пациентов заболевание проходит в среднетяжелой форме, 191 человек - в тяжелом состоянии.

Ранее цифра в 1500 больничных пациентов упоминалась как некий рубеж возможностей больниц. Как заявила руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, за этой гранью "медицина как таковая кончится, и начнется медицина катастроф". В то же время Минздрав постоянно ищет новые возможности по увеличению количества коек для пациентов с Covid-19.