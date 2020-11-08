В субботу в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, три человека скончались
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В субботу в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, трое инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Двое умерших пациентов принадлежали к возрастной группе 85-95 лет, а один — к возрастной группе 70-75 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 99 инфицированных Covid-19 человек.

За прошедшие сутки было сделано 3744 теста на наличие "Covid-19", 5,7% из которых показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8095 человек, полностью выздоровели 1466 человек.

По информации Национальной службы здравоохранения, в больницы за минувшие сутки доставлены 23 больных Covid-19 человека. В общей сложности в стационарах сейчас находятся 263 инфицированных, у 251 из которых состояние средней тяжести, а 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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