В субботу в Латвии выявлено 324 новых случая Covid-19

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 324 новых случая Covid-19 и получена информация о шести умерших с этим диагнозом, сообщает центр профилактики и контроля заболеваний.

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Из умерших два человека принадлежали к возрастной группе 50-59 лет, один — к группе 60-69 лет, один — 70-79 лет, два — 80-89 лет.

За сутки сделан 4591 тест, доля положительных результатов — 7,1%, при том, что еще день назад этот показатель был 4,1% и долгое время держался в районе 4%. Это наивысший показатель с 1 марта. Кумулятивная заболеваемость выросла с 379,1 до 380,5 случаев на 100 000 жителей.

В субботу госпитализированы 43 пациента, двое из них переведены в другую больницу. Выписаны 14 человек, включая двух переведенных. Таким образом, число пациентов в стационарах выросло с 674 в пятницу до 698 в субботу.

92 находятся в тяжелом состоянии — это на семь больше, чем в пятницу. Вервые с 14 февраля это количество превысило 90. 606 человек, или на 17 больше, чем в пятницу, находятся в среднетяжком состоянии.

Всего с начала пандемии из стационаров выписались 9939 заболевших коронавирусом.

Всего с начала пандемии заболели 101 040 человек, за последние две недели — 7259 человек. Умерли 1878 человек, это 1,86% от общего числа заболевших.

Из умерших два человека принадлежали к возрастной группе 50-59 лет, один — к группе 60-69 лет, один — 70-79 лет, два — 80-89 лет.