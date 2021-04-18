В субботу в Латвии выявлено 337 новых случаев Covid-19, заболеваемость продолжает расти
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В субботу в Латвии выявлены 337 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ). Получены сообщения о пяти умерших.

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Один скончавшийся был в возрасте от 60 до 69 лет, двое относятся к возрастной группе 70-79 лет, еще двое — к группе 80-89 лет.

Всего за сутки проведены 4801 анализ на Covid-19, доля положительных результатов составила 7%. Двухнедельный показатель заболеваемости увеличился с 373,8 до 378,9 случая на 100 000 жителей.

С начала пандемии новым коронавирусом заразились 111 334 человека. В общей сложности от этого заболевания умерли 2053 человека.

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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