В субботу в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, умер один человек
Foto: NMP dienests

За минувшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев заражения Covid-19, умер один человек с коронавирусом, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умерший человек входит в возрастную группу 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 183,4 случая на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 246 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 112 человек были вакцинированы.

В субботу, 4 сентября, в Латвии был проведен 12 861 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.

Согласно расчетам информационного агентства LETA, на этой неделе в Латвии выявлено 3473 новых случаев коронавируса.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 144 518 человек, скончались 2585 человек, заразившихся коронавирусом.

К субботе число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло до 184 человек, за прошедшие сутки было госпитализировано 19 человек, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Сейчас в больницах лечится 155 пациентов со среднетяжелым течением коронавируса, 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии из больниц было выписано 14 628 человек, лечившихся от коронавируса.


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