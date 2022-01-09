В субботу в Латвии зарегистрировано 1010 новых случаев Covid-19, умерли восемь человек

В субботу в Латвии зарегистрировано 1010 новых случаев Covid-19, от коронавируса умерли восемь человек. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваемости.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился с 824,7 до 867,3 случаев на 100 тысяч жителей.

Среди всех заболевших 415 человек не вакцинированы, а 595 завершили процесс вакцинации.

Все умершие от Covid-19 были старше 60 лет. Один человек входит в возрастную группу 60-69 лет, один – в возрастной группе 70-79 лет, трое в возрастной группе 80-89 лет и трое в возрастной группе 90-99 лет.

Среди умерших один человек завершил курс вакцинации от коронавируса, семеро не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

На данный момент в Латвии зарегистрировано 4658 смертей от Covid-19.

В прошедшие сутки сделано 7822 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов – 12,9%.

За последние 14 дней Covid-19 заболели 16 420 человек, остальные считаются выздоровевшими.

С начала пандемии в стране инфицировался 287 851 человек.