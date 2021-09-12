В субботу в Латвию пытались попасть 26 нелегалов из Беларуси
Foto: LETA

11 сентября пограничники на латвийско-белорусской границе предотвратили попытку 26 нелегальных мигрантов попасть в Латвию, сообщает LETA.

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Задержанных за пересечение границ в субботу не было.

С 10 августа предотвращена попытка 809 человек нелегально проникнуть в Латвию. Из гуманных соображений это позволили сделать 25 людям, задержано 377 человек, незаконно пересекших границу.

С 11 августа в связи с потоком мигрантов в Даугавпилсе, а также Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях объявлена чрезвычайная ситуация.

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