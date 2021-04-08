В субботу в Риге будет живая очередь для желающих привиться от Covid-19

Пилотный проект живой очереди на вакцинацию будет реализован в субботу, 10 апреля, в двух центрах массовой вакцинации в Риге, сообщает LETA.

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Без предварительной записи можно будет привиться в выставочном зале на Кипсале и в конференц-центре Atta Centre. Прийти и получить прививку смогу все представители приоритетных групп, вакцинация которых уже начата.

В этих местах будет организована живая очередь, кроме того, можно будет получить консультацию врача и направление на прививку при наличии хронических заболеваний, а также на месте сделать подтверждение о наличии тяжелобольного ребенка или находящегося на попечении тяжелобольного человека.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс обещал в порядке эксперимента провести вакцинацию по живой, но контролируемой очереди.