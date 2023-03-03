В субботу в Риге и других районах Латвии ожидается снежная буря

В субботу, 4 марта, в Риге и других районах Латвии ожидаются очень сильный ветер и метель, синоптики готовятся объявить предупреждение оранжевого уровня.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что в выходные дни по всей стране ожидаются снегопады и сильные порывы ветра. Для большей части страны будет объявлено желтое предупреждение о сильном ветре, на морском побережье порывы будут очень сильными, соответствующими предупреждению оранжевого уровня.

В связи с ожидаемым сильным снегопадом объявлено желтое предупреждение. Высока вероятность того, что местами будет идти очень сильный снег, сопровождающийся метелью, и тогда будет действовать предупреждение оранжевого уровня. Наибольшее количество осадков ожидается в Видземе.

Уже в пятницу над Ботническим заливом сформируется активный циклон, который двинется на юго-восток, его центр в субботу пересечет Эстонию. По мере приближения циклона к Латвии начнет усиливаться ветер и пойдет снег. Как в ночь на субботу, так и днем во многих местах ожидается увеличение снежного покрова на 5-9 сантиметров, местами в центральных и восточных районах снега может выпасть еще больше.

В субботу на всей территории страны будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, на большей части территории его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду, самые сильные порывы ветра ожидаются во второй половине ночи и днем на морском побережье, где их скорость может достигать 25-27 метров в секунду. Ветер будет тише только на северо-востоке страны.

Синоптики подчеркивают, что под влиянием сложных погодных условий существует риск разрушений и ущерба. Возможны перебои с электроснабжением, могут ломаться деревья и их ветви. Во время метели видимость будет плохой и будут образовываться сугробы, сильно затрудняющие передвижение.

На дорогах образуется гололед, особенно в западных и центральных регионах страны, где в ночь на субботу также ожидаются мокрый снег и дождь.

В ночь на воскресенье ветер начнет стихать, а также уменьшится интенсивность осадков.

В Риге за выходные может выпасть 15 сантиметров снега, но из-за сильного ветра толщина снежного покрова будет неравномерной, образуются сугробы. Больше всего снега и метелей будет в субботу, когда ожидаются порывы северо-западного ветра до 24 метров в секунду. Ветер нанесет ущерб столице, в том числе высок риск того, что будут ломаться деревья.