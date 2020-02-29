29 февраля в Старой Риге, на площади Ливов, с 12 до 20 часов состоится праздник приближения весны "Масленица — Большая выпечка блинов". В мероприятии примут участие популярные рижские рестораны и шеф-повара, Рижский русский театр им. Михаила Чехова со специально подготовленной праздничной программой, а также латвийские фольклорные коллективы.

Масленица — это праздник проводов зимы и встречи весны и солнца у восточнославянских народов, который отмечают целую неделю. Это будет первый городской праздник Масленицы, который отмечают публично, то есть в городской среде, для снижения влияния сезонности в туризме.

"Масленица — Большая выпечка блинов" проводится в сотрудничестве с Рижским русским театром им. Михаила Чехова, который порадует гостей праздника специально подобранными музыкальными сценами из репертуара театра и другими сюрпризами. Программу мероприятия дополнят характерным для Масленицы звучанием латвийские фольклорные коллективы "Берендейка" и "Сузорье".

Программа праздника:

13:00 Вокально-хореографический коллектив Рижской Украинской средней школы

14:00 Рижский русский театр им. Михаила Чехова

14:15 Семейный фольклорный ансамбль "Берендейка"

16:00 Рижский русский театр им. Михаила Чехова

16:30 Белорусский вокальный ансамбль "Сузорье"

17:30 Болгарский вокальный ансамбль

18:00 Рижский русский театр им. Михаила Чехова

18:30 Сжигание чучела Масленицы



Основным блюдом в меню мероприятия станут всевозможные масленичные блины — как сладкие, так и соленые. Однако, шефы популярных рижских ресторанов готовят и другие угощения, характерные для праздника: блинчики с начинкой из морепродуктов, блины с мясом страуса, вегетарианский бурито, блины с осетром, датские блины с горячим вишневым соусом и взбитыми сливками и т.д. Также в меню будут безглютеновые блюда и предложения для веганов.

В празднике "Масленица — Большая выпечка блинов " примут участие рестораны Aqua Luna, Carlstons, Entresol, Ferma, Garage, Kalku varti, OZO restorans, Tinto и участники Street Food Latvia — Bao, Crepes cafe, Vegstop, Azijas pankukas и Hacapurija. Помимо самого популярного праздничного угощения — блинов, — будут представлены другие мучные изделия: творожники, сырники, крендели, вафли, пироги. Кроме того, рестораны представят друге блюда русской, белорусской, украинской, мексиканской, грузинской кухни и познакомят гостей с культурными традициями разных народов.