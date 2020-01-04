В субботу в Риге улица Тербатас закрыта для движения автомобилей

В субботу, 4 января, с 10 до 20 часов для движения автомобилей будет перекрыт участок ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу, который будет отдан в распоряжение пешеходов, велосипедистов, а также под инициативы, содействующие развитию предпринимательской деятельности, сообщили в Рижской думе.

На участках улиц Тербатас, Дзирнаву, Акас, Блауманя и Мартас будут также закрыты автостоянки, а 1-й троллейбус по улице Тербатас будет передвигаться со скоростью до 10 км в час.

Как сообщалось, начиная с этого года в первую субботу каждого месяца Рижская дума будет перекрывать движение на одной из центральных улиц, отдавая ее в распоряжение пешеходов, велосипедистов и предпринимателей.

Самоуправление отмечает, что целью данного проекта является содействие мобильности жителей, развитию городской среды и "оживлению" центра Риги. Коммерсанты, согласовав свою идею с думой, имеют возможность разместить на перекрытой улице торговые точки, где будут продаваться, например, напитки.

Департамент сообщения Рижской думы призывает жителей отнестись к инициативе с пониманием.

Самоуправление подчеркивает, что авторы идеи - Общество развития центра Риги и общество "Город для людей" - примут активное участие в мероприятии и выслушают предложения жителей, которые будут приняты во внимание в дальнейшем.

С 10 до 20 часов движение будет перекрыто на участке ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу; участке ул. Дзирнаву от ул. Кр. Барона до ул. Тербатас, на участке ул. Акас от ул. Гертрудес до ул. Тербатас, перекрестке улиц Гертрудес и Тербатас, перекрестке улиц Блауманя и Тербатас, перекрестке улиц Дзирнаву и Тербатас.

Кроме того, движение будет ограничено на перекрестке улиц Лачплеша и Тербатас (нельзя будет повернуть на ул. Тербатас), и будет организовано двустороннее движение на участке ул. Дзирнаву от ул. Тербатас до ул. Бривибас, и на ул. Мартас.

Первой улицей, перекрытой в рамках данного проекта станет ул. Тербатас. В первую субботу февраля, 1 февраля, планируется закрыть для автомобильного движения улицу Блауманя на участке от ул. А. Чака до ул. Бривибас, а в первую субботу марта, 7 марта, планируется перекрыть некоторые участки ул. Кр. Барона.