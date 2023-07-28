В субботу в Риге в рамках военных учений развернут мобилизационные центры
Foto: F64

29 июля Национальные вооруженные силы в рамках учений развернут мобилизационные центры в Риге, Салдусе, Екабпилсе и Гулбене, чтобы отработать и доработать порядок, в котором в кризисной ситуации латвийцы будут призываться в армию.

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Всего будет развернуто пять мобилизационных центров: два в Риге и три в регионах. В центры придут граждане Латвии, которые подали заявку на добровольное военное обучение резервистов. После этого их доставят в школу пехотинцев в Алуксне.

Обучение резервистов будет происходить с 29 июля по 20 августа. Там будут получать основные военные знания около 80 резервистов. Они освоят нормативные акты стрельбу, получат знания о связи, ориентировании и топографии, отработают навыки первой помощи и полевого боя.

Участие в обучении компенсируется — от 41,75 евро в день. Сумму перечисляют на счет в конце курса. Кроме того, резервистов либо кормят, либо компенсируют им питание на сумму до 14 евро в день.

После обучения резервисты принесут присягу, получат удостоверение резервистов и статус резервного военнослужащего.

Пройти обучение резервистов могут граждане Латвии с 18 до 50 лет, как мужчины, так и женщины.

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