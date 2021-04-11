В субботу вакцинация в основном проходила в двух крупных центрах в Риге
Foto: DELFI

В субботу в Латвии первую вакцину против "Covid-19" получили 1137 человек, а вторую - 38, всего было вакцинировано 1175 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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В субботу вакцинация от "Covid-19" проходила в основном в двух крупных центрах вакцинации в Риге, где была протестирована живая очередь и привиты 1034 человека.

Темп вакцинации к концу недели снизился, но в целом на этой неделе будет достигнут новый рекорд - в среднем в первые шесть дней прививались по 4600 человек по сравнению с 3400 человек в день в последнюю неделю марта.

На сегодняшний день первую дозу вакцины в Латвии получили 150 719 человек, обе дозы - 26 291 человек.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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