В субботу вакцинацию завершили 176 человек

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 223 человека, вторую — 176, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Среди привитых в субботу было 139 работников медицинских учреждений и 135 постояльцев центров социального ухода.

С начала вакцинации в конце декабря вакцины получили 20 833 человека, в том числе 16 183 вакцинацию завершили.

Как сообщалось, первыми вакцинацию в Латвии проходят медики и другие работники медицинских учреждений, а 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода.