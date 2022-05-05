В субботу вечером на участке Саркандаугава — Зиемельблазма вместо поездов пустят автобусы

По данным AS Pasažieru vilciens 7 мая, в период с 17.30 и до полуночи на железнодорожной станции "Мангали" будут проходить подготовительные работы, а также установка нового стрелочного перевода, по этой причине вместо пассажирских поездов на участке от станции "Саркандаугава" до станции "Зиемельблазма" будут курсировать автобусы.

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Автобусы будут обслуживать кондукторы-контролеры AS Pasažieru vilciens, для проезда им нужно будет предъявить билет для проезда в поезде.

Эти временные изменения затронут десять пассажирских рейсов: пять из Риги и пять в направлении Риги.

Для пассажиров, которые 7 мая отправятся из Риги в сторону Скулте маршрут будет таков:

из Риги до Саркандаугавы — на поезде;

на Саркандаугаве нужно пересесть на автобусной остановке в автобус, который поедет до "Зимельблазмы", сделав остановку возле ж/д "Мангали" (автобусная остановка на ул. Ледургас);

в Зиемельблазме снова пересесть на поезд, который едет дальше по маршруту.

Для пассажиров, которые едут от Скулте в Ригу, предусмотрены те же пересадки, но в обратном порядке: от Зиемальблазмы до Саркандаугавы на автобусе (с остановкой в Мангали) и далее от Саркандаугавы на поезде по маршруту.

Внимание: в автобусах нельзя перевозить велосипеды!