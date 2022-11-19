В субботу во второй половине дня в Латгале ожидается снегопад
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В субботу во второй половине дня в Латгале, а позже также в Селии и Видземе начнется продолжительный снегопад, прогнозируют синоптики.

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К утру воскресенья толщина снежного покрова во многих местах Латгале и Видземе достигнет примерно десяти сантиметров. Еще больше снега местами выпадет на Курземском побережье Рижского залива, самый глубокий снег прогнозируется в Колке.

В субботу во многих местах будет светить солнце, в первой половине дня ожидаются незначительные осадки в виде снега, на севере Курземе местами — более обильные.

Ветер преимущественно будет дуть с востока, а температура воздуха не поднимется выше 0…-5 градусов.

В Риге в субботу возможен небольшой снег, будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха повысится до -3 градусов.

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