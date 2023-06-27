В субботу восстановят движение общественного транспорта и расположение остановок около стадиона "Даугава"

С субботы, 1 июля, будет восстановлено движение общественного транспорта по основным маршрутам и расположение остановок в окрестностях стадиона "Даугава", сообщили в ООО Rīgas satiksme.

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Будет восстановлен 13-й троллейбусный маршрут, и в направлении от Центрального рынка троллейбус будет курсировать по улице Авоту, далее по улицам Асара, Пернавас и улице Иерику. В направлении от улицы Иерикю троллейбус будет курсировать по улице Асара, далее по улице Авоту и до Центрального рынка.

Остановка "Даугавас стадионс" на маршруте 11-го и 22-го троллейбуса и 3-го, 6-го, 13-го, 47-го, 50-го, 51-го и 52-го автобуса на улице Деглава в направлении из центра будет восстановлена на прежнем месте.

Конечная остановка "Даугавас стадионс" 5-го троллейбуса будет восстановлена на прежнем месте на улице Пернавас.