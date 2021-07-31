В субботу выездная вакцинация пройдет в Межапарке, Лиелварде и Лимбажи

Сегодня, 31 июля, вакцинация от Covid-19 пройдет у входа в Рижский зоопарк, а также на праздниках города в Лиелварде и Лимбажи, сообщили агентству LЕТА в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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Сделать прививку от Covid-19 можно с 10 до 16 часов на площади Межапарка в Риге — у входа в зоопарк. С 11:00 до 18:00 вакцинацию можно пройти и на празднике города Лимбажи — в Лимбажском доме культуры, а с 9:00 до 17:00 вакцинация будет проходить в Лиелварде — возле центра культуры "Лиелварде".

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, и в ее организации участвуют местные органы власти, поставщики услуг вакцинации и Национальные вооруженные силы.

Для вакцинации на ярмарках и мероприятиях в основном будет использоваться вакцина Pfizer/BioNTech. На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту) и прививочный паспорт (если есть). На вакцинацию желательно прийти в одежде, позволяющей легко оголить плечо.

Подросткам от 12 до 13 лет во время вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: для законного представителя — паспорт или удостоверение личности, а также документ на самого ребенка (отметка в паспорте, паспорт или свидетельство о рождении и т.д.).

В эти выходные дни также будут работать крупные центры вакцинации и пункты вакцинации в торговых центрах, график работы которых, а также список имеющихся в них вакцин можно найти на домашней странице Национальной службы здравоохранения.