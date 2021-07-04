В субботу выявлен 31 новый случай Covid-19, два человека скончалось

За минувшие сутки констатирован 31 новый случай Covid-19 и получена информация о двух скончавшихся, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Оба умерших принадлежали к возрастной группе от 50 до 59 лет.

Всего за сутки проведено 7418 тестов на коронавирус, доля положительных результатов — 0,4%.

Кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости снизился до 43,4 случая на 100 000 жителей. Он снижается довольно медленно — для сравнения, в пятницу он был 45,6 случая на 100 000 жителей.

С начала пандемии коронавирусом заболел 137 631 человек. 2528 из них скончалось, 821 человек заболел в течение последних двух недель, остальные считаются выздоровевшими.

В больницах находятся 92 пациента с коронавирусом. За сутки госпитализировано два человека, выписано шесть человек. 16 человек находятся в тяжелом состоянии, 76 — в среднетяжелом.