В субботу выявлен 41 новый случай Covid-19, госпитализированы шесть человек

За прошедшие сутки выявлен 41 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Сообщений о смертях не поступало.

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Всего в субботу проведены 7924 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 62,3 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 137 210 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в больницы поступили шесть пациентов с Covid-19. Всего в стационарах лечатся 163 пациента, из них 31 в тяжелом состоянии.