В субботу выявлен 41 новый случай Covid-19, госпитализированы шесть человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки выявлен 41 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Сообщений о смертях не поступало.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего в субботу проведены 7924 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 62,3 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 137 210 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в больницы поступили шесть пациентов с Covid-19. Всего в стационарах лечатся 163 пациента, из них 31 в тяжелом состоянии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам