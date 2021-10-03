В субботу выявлено 1033 новых случая Covid-19, умерло 10 человек

За минувшие сутки проведено 9075 тестов на коронавирус, результаты 1033 из них оказались положительными. 825 заболевших были непривитыми или незакончившими курс вакцинации, 208 были полностью привиты.
Получена информация о 10 новых умерших с коронавирусом. Двое принадлежали к возрастной группе 40-49 лет, один к группе 60-69 лет, четыре к группе 70-79 лет, два к группе 80-89 лет, один к группе 90-99 лет. За неделю умерло уже 52 человека с коронавирусом.
Доля положительных результатов анализов составила 11,4%. Кумулятивная двухнедельная заболеваемость выросла до 585,3 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии заболел 161 641 человек, умер 2741.
Последний раз такая высокая доля положительных результатов была 2 января, когда она достигала 12,6%. За последние две недели заболело 11 081 человек. Последний раз более 11 000 заболевших за две недели было 28 января.