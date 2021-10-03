В субботу выявлено 1033 новых случая Covid-19, умерло 10 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки проведено 9075 тестов на коронавирус, результаты 1033 из них оказались положительными. 825 заболевших были непривитыми или незакончившими курс вакцинации, 208 были полностью привиты.

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Получена информация о 10 новых умерших с коронавирусом. Двое принадлежали к возрастной группе 40-49 лет, один к группе 60-69 лет, четыре к группе 70-79 лет, два к группе 80-89 лет, один к группе 90-99 лет. За неделю умерло уже 52 человека с коронавирусом.

Доля положительных результатов анализов составила 11,4%. Кумулятивная двухнедельная заболеваемость выросла до 585,3 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии заболел 161 641 человек, умер 2741.

Последний раз такая высокая доля положительных результатов была 2 января, когда она достигала 12,6%. За последние две недели заболело 11 081 человек. Последний раз более 11 000 заболевших за две недели было 28 января.

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