В субботу выявлено 233 новых случая Covid-19, три человека скончались
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 233 новых случая Covid-19, получена информация о трех скончавшихся, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Кумулятивная заболеваемость продолжает снижаться и достигла 366 случаев на 100 000 жителей.

За сутки проведено 4742 теста на коронавирус, доля положительных результатов — 4,9%.

Всего с начала пандемии в Латвии зарегистрировано 130 945 случаев заражения коронавирусом.

Получена информация о трех скончавшихся — один принадлежал к возрастной группе от 70 до 79 лет, двое — к группе от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 2326 людей с диагнозом Covid-19. За последние две недели в Латвии зарегистрировано 6982 новых случая Covid-19 — все остальные, за вычетом этих людей и умерших, считаются выздоровевшими.

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