В субботу выявлено 242 случая Covid-19, умерли три человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Рига, 1 ноября, LETA. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 242 новых случая "Covid-19", доля положительных результатов анализа достигла 6,2%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Умерли три инфицированных Covid-19 человека в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.

За прошедшие сутки сделано 3898 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 6,2%.

ЦПКЗ поясняет, что рост доли положительных результатов отмечается потому, что с понедельника, 26 октября, целенаправленно тестируются жители с симптомами заболевания, а также контактные лица, работники предприятий и учреждений по эпидемиологическим показаниям.

В больницах находится 223 человека, за минувшие сутки госпитализированы 26 пациентов. 208 пациентов лежат в больнице со среднетяжелым течением болезни, 15 находятся в тяжелом состоянии. Всего из больниц выписано 427 человек.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6136 человек.

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