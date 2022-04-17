В субботу выявлено 299 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 299 новых случаев Covid-19 и получено сообщение о смерти одного пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за сутки снизился с 574,5 до 562,1 случая на 100 тысяч населения.

Из выявленных зараженных 75 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, а 224 человека были привиты. Умерший пациент с Covid-19 из возрастной группы от 80 до 89 лет был привит.

Вчера проведено 1916 лабораторных тестов на Covid-19, 15,6% из них были положительными.

С начала пандемии умерли 5700 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 813 176 жителей Латвии.