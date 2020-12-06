В субботу выявлены 526 новых случаев Covid-19, скончались девять человек

За прошедшие стуки были проведены 5822 анализа на коронавирус и 526 результатов оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Девять человек скончались.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Трое скончавшихся были в возрастной группе 65 - 75 лет, пять в возрасте от 75 до 85 лет, а один умерший был старше 90.

Доля положительных результатов составила 9%.

Всего в Латвии Covid-19 заболели 21 313 человек и выздоровели 1866 пациентов.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в стационары поступили 69 человек, в том числе двое были перевезены. Всего в больницах находятся 604 пациента с коронавирусом, из них 42 с тяжелым течением болезни. В субботу были выписаны 13 человек.