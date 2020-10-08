В субботу закроют часть ул. Чака в центре Риги: изменены маршруты троллейбусов и автобусов

С 10 октября 00.00 до 11 октября 5.30 запанированы работы по асфальтированию улицы Александра Чака на участке от перекрестка с улицей Стабу до перекрестка с улицей Меркеля, в результате чего этот отрезок будет закрыт для движения транспорта. Поэтому внесены изменения в маршруты 5-го и 13-го автобусов и 11-го, 18-го, 22-го и 23-го троллейбусов.

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В субботу, 10 октября, от начала движения и до окончания движения планируются следующие изменения:

автобусы 5-го маршрута по направлению к конечной остановке "Улица Абренес" будут курсировать по маршруту до улицы Александра Чака, далее по улице Александра Чака, улице Стабу, улице Авоту, улице Лачплеша, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса, улице Дзирнаву, улице Сатеклес, улице Гоголя и далее по маршруту. По направлению к Межциемсу автобус будет курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Элизабетес, улице Эрнеста Бризниека-Упитиса, улице Лачплеша, улице Авоту, улице Стабу, улице Александра Чака и далее по маршруту.

троллейбусы 11-го маршрута по направлению к конечной остановке "Центральный вокзал" будут курсировать по маршруту до улицы Авоту, далее по улице Авоту, улице Лачплеша, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса, улице Дзирнаву, улице Сатеклес. По направлению к улице Иерикю троллейбусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Элизабетес, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса, улице Лачплеша, улице Авоту и далее по маршруту.

автобусы 13-го маршрута по направлению к конечной остановке "Станция Бабите" будут курсировать по маршруту до улицы Авоту, далее по улице Авоту, улице Лачплеша, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса, улице Дзирнаву, улице Сатеклес, улице Меркеля и далее по маршруту. По направлению к станции Товарная-2 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Элизабетес, улице Эрнеста Бризниека-Упитиса, улице Лачплеша, улице Авоту и далее по маршруту.

троллейбусы 18-го и 23-го маршрутов по направлению к конечной остановке "Центральный вокзал" будут курсировать по маршруту до улицы Александра Чака, далее по улице Александра Чака, улице Стабу, улице Авоту, улице Лачплеша, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса, улице Дзирнаву, улице Сатеклес, улице Гоголя и далее по маршруту. По направлению к Пурвциемсу и Межциемсу троллейбусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Элизабетес, улице Эрнеста Бризниека-Упитиса, улице Лачплеша, улице Авоту, улице Стабу, улице Александра Чака и далее по маршруту.

троллейбусы 22-го маршрута по направлению к конечной остановке "Центральный вокзал" будут курсировать по маршруту до улицы Авоту, далее по улице Авоту, улице Лачплеша, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса, улице Дзирнаву, улице Сатеклес, улице Марияс, улице Элизабетес, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса.

С 10 октября 00.00 и до окончания движения наряду с вышеупомянутыми изменениями, будут изменения и в отдельных рейсах троллейбусов, которые отправляются из/в 1-й и 2-й троллейбусный парк:

троллейбусы 11-го и 16-го маршрутов из 1-го троллейбусного парка на улице Ганибу дамбис к конечной остановке на улице Иерикю и в Плявниеки будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Элизабетес, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса, улице Авоту и далее по маршруту.

троллейбусы 11-го и 16-го и 22-го маршрутов из 1-го троллейбусного парка будут курсировать по маршруту до улицы Авоту, далее по улице Авоту, улице Лачплеша, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса, улице Дзирнаву, улице Сатеклес, улице Меркеля и далее по маршруту в 1-й троллейбусный парк.

троллейбусы 18-го и 23-го маршрутов из 2-го троллейбусного парка на улице Елгавас по направлению к конечной остановке в Межциемсе и Пурвциемсе будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Элизабетес, улице Эрнеста Бризниека-Упитиса, улице Лачплеша, улице Авоту, улице Стабу, улице Александра Чака и далее по маршруту.

троллейбусы 18-го и 23-го маршрутов из 2-го троллейбусного парка будут курсировать по маршруту до улицы Александра Чака, далее по улице Александра Чака, улице Стабу, улице Авоту, улице Лачплеша, улице Эрнеста Бирзниека-Упитиса, улице Дзирнаву, улице Сатеклес, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту во 2-й троллейбусный парк.

Рейс автобуса 13-го маршрута, который в пятницу, 9 октября, в 23.16 отправится от конечной остановки "Станция Бабите" будет курсировать по маршруту до бульвара Райниса, далее по бульвару Райниса, улице Сатеклес, улице Дзирнаву, улице Александра Чака и далее по машруту.