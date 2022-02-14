В суды поступило уже 26 заявлений от однополых пар с просьбой признать их отношения

В несколько Административных судов поданы заявления от 26 однополых пар о признании факта семьи законным с просьбой зарегистрировать эти отношения и признать, что они соответствуют 110-й статье Сатверсме, сообщили в движении Dzīvesbiedri.

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Как указали представители организации, 23 дела из 26 уже переданы в суд. В качестве ответчика по делам назначен Кабинет министров, которому суд поручил дать разъяснения по делам.

В Административный суд пары обратились с просьбой признать факт семьи, чтобы стать "юридически видимыми" перед государством. Они просят признать их существующие отношения и предоставить им хотя бы "минимальную защиту". В целом в суд передано 26 дел, а шесть еще находятся в процессе подготовки.

"История каждой пары очень личная и индивидуальная, они зарегистрировали свои отношения в другой стране Европейского союза, есть пары, в чьих семьях растут дети, есть пары, живущие вместе десятилетиями", — сообщили в организации Dzīvesbiedri.

Однополые пары обратились в суд после решения Департамента административных дел Верховного суда от декабря 2021 года о временном порядке, согласно которому однополые пары могут зарегистрировать свои отношения. Для того, чтобы сейчас обеспечить справедливость и безопасность для де-факто семей, которые "юридически не видны" для государства, движение Dzīvesbiedri вместе с объединением Mozaīka призвали однополые пары подать заявку на правовое признание факта семьи. Им также будет оказана юридическая поддержка в процессе подготовки заявления. Первоначально на призыв откликнулись более 30 однополых пар.

"Это важный и предсказуемый шаг вперед, так как правовое урегулирование для пар, живущих во внебрачных союзах, долгое время не решалось. В Латвии о юридическом признании однополых пар говорят уже 25 лет, восемь раз закон был в политической повестке дня, но в последние годы в решении этого вопроса участвуют суды", — пояснил руководитель движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис.

Он уверен, что суд является последним и на данный момент единственным шагом для того, чтобы семьи стали "замеченными" и признанными государством.

"Впереди у нас еще долгий процесс, но мы надеемся, что он заставит законодателя сделать еще один шаг вперед в решении этого вопроса на пути законодательства", — добавил Залитис.

Как указал ведущий партнер адвокатского бюро Cobalt Лаурис Лиепа, созданная Верховным судом возможность подтверждает, что Латвия является правовым государством.

"Возможность обратиться в суд доказывает, что однополые семьи больше не "вне закона" и они заслуживают правовой защиты. Конечно, это также сильный сигнал политикам. У законодателя есть время доказать, что самое большое богатство Латвии — семьи в их разнообразии", — уверен Лиепа.

Как сообщил партнер Бюро адвокатов Шкинькиса-Петерсонса Матисс Шкинькис, до тех пор, пока решение не будет найдено в Сейме, единственным законным способом для того, чтобы их отношения были признаны государством, является юридический путь, через суд.

Ожидается, что этот вариант не только обеспечит юридическое признание рассматриваемых отношений, но и поможет на практике использовать такое признание для достижения конкретной реализации семейных прав. Количество пар, которые уже обратились в суд за такое короткое время, показывает, что вопрос очень актуальный, а недостаток правового регулирования стоит остро и требует немедленного решения, пояснил Шкинькис.

Юридическое признание семейного факта не гарантирует автоматически, что однополые пары будут иметь доступ к социальной и экономической защите семьи в соответствии с другими законами. Однако такое решение суда является важным инструментом для однополых пар для защиты своих семейных прав в других административных или гражданских процессах до тех пор, пока законодательные органы не примут эффективную правовую базу, которая также обеспечит правовую, социальную и экономическую защиту для однополых семей, отметили в движении Dzīvesbiedri.

При этом в движении признают, что для исполнения исторических решений Суда Сатверсме, которые обязывают законодателя разработать регулирование партнерских отношений, Министерство юстиции уже создало предложения по признанию союза двух лиц, вне зависимости от пола. Речь идет о Законе о гражданском союзе.

Целью законопроекта будет обеспечение защиты личных и имущественных прав лиц, заключающих гражданский союз. Закон предусматривает порядок заключения и прекращения личных и имущественных отношений гражданского союза и его участников.

Под гражданским союзом понимается нотариальное соглашение между двумя совершеннолетними физическими лицами, устанавливающее или прекращающее взаимные неимущественные и имущественные права и обязанности лиц.

В союз не смогут вступить те лица, которые состоят в браке, имеют действующий гражданский союз с другим человеком. Также гражданский союз не смогут заключить прямые родственники, сводные братья и сестры или усыновители с усыновляемыми.