В связи с аварией газопровода в Риге по улице Миера изменено движение автобусов 9 и 11Т
Foto: AFP/Scanpix/LETA/F64

В связи с аварией газопровода на улице Миера 50 в Риге вечером в четверг, 18 мая, было изменено движение автобусов 9 и 11Т, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.

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В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA сообщили, что поступил вызов на улицу Миера, где ощущался запах газа. На месте происшествия произошел обрыв газопровода, что привело к утечке газа. Помощь Государственной пожарно-спасательной службы на месте не понадобилась, и утечку устранила Аварийная газовая служба.

В связи с инцидентом вечером было изменено движение автобусов 9 и 11Т. Для автобуса 11T в направлении Межапарка отсутствует остановка "улица Менесс", а для автобусов обоих маршрутов, следующих в центр, отсутствуют остановки "ул. Эвелес" и "ул. Таллинас".

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