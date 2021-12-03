В связи с метелью Рижский аэропорт закрыт до субботы

В связи с сильным снегопадом и в целях заботы о безопасности пассажиров и рейсов аэропорт "Рига" закрывается для вылетов и посадок до 6 часов утра субботы, 4 декабря, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Илзе Сална.

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Она указала, что Рижский аэропорт призывает пассажиров связаться со своими авиакомпаниями по поводу дальнейших действий, возможностей размещения и других услуг. В свою очередь, тех пассажиров, которые могут, аэропорт призывает вернуть домой или в место проживания.

Сална напомнила, что сильный снегопад влияет и на движение транспорта, в том числе общественного в аэропорт и из него.

Представитель Рижского аэропорта пояснила, что закрытие взлетно-посадочной полосы в связи с метелью означает отмену рейсов.

Государственная авиакомпания airBaltic в соцсети Twitter сообщила, что из-за погодных условий все рейсы в Ригу и из латвийской столицы отменены. В свою очередь, рейс в Дубай отложен. airBaltic подчеркнула, что пассажиры, чьи рейсы отменены, могут отправиться в гостиницу, все расходы будут покрыты, а также будут предоставлены новые билеты.

Laika apstākļu dēļ Rīgas lidostā ir atcelti airBaltic lidojumi līdz 4. decembra plkst. 6 rītā. Reisu BT791 uz Dubaiju plāno veikt ar kavēšanos. Lūdzam sazināties ar zvanu centru pa tālruni +371 6700 6006, ja nepieciešama palīdzība. pic.twitter.com/Y3kU0PRJ7A — airBaltic (@airBaltic) December 3, 2021

Ранее уже сообщалось, что в Риге в связи с сильным снегопадом впервые в истории объявлено красное предупреждение.