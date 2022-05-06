В связи с ремонтом дорог водители должны учитывать, что в пути придется провести больше времени

Продолжается капитальный ремонт нескольких автомагистралей и региональных дорог, поэтому автомобилистам приходится учитывать ограничения движения и увеличение времени в пути, сообщает Latvijas valsts ceļi.

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Ремонтные работы в пригородах столицы продолжаются на Елгавском и Вентспилсском шоссе, поэтому в пятницу днем ​​движение там особенно затруднено.

Наибольшие ограничения движения — на основных дорогах страны — наблюдаются на участке Елгавского шоссе от Риги до Яунолайне, где организовано движение в обе стороны по одной проезжей части, по одной полосе в каждую сторону. Прохождение участка занимает 20-45 минут.

На участке Вентспилсского шоссе от Кудры до поворота на Смарде движение регулируется на пяти участках светофорами или регулировщиками. Расчетное время прохождения фазы ремонта составляет 50 минут. Для обхода ремонтного участка Latvijas valsts ceļi предлагает использовать альтернативный маршрут по Лиепайскому шоссе и шоссе Елгава-Тукумс.

На участке дороги Резекне — Лудза — Терехова от Нирзы до Зилупе движение регулируется в двух местах светофорами или знаками приоритетной дороги. Расчетное время проезда -15 минут. На участке шоссе Гребнево — Резекне — Даугавпилс от Лубаны до Цауне введен один участок реверсивного движения, расчетное время пересечения которого составляет 10 минут.

Наиболее масштабные ремонтные работы ведутся на участках нескольких региональных дорог: на дороге Эргли от Рижского объезда до поворота на Тинужи, на дороге Смилтене-Гулбене от Тауре до Гулбене и на дороге Салдус-Эзере от Курсишей до границы с Литвой.

На шоссе Рига-Эргли имеется до семи светофорных участков, дорога займет более полутора часов. Участок можно объехать по шоссе Ропажи — Икшкиле и Улброка — Огре. На шоссе Смилтене — Гулбене имеется до шести светофорных участков, на пересечение места ремонта требуется час.