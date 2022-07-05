В связи с ростом количества случаев Covid-19 призывают соблюдать профилактические меры

В связи с ростом количества новых случаев Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает продолжать профилактические меры.

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На минувшей неделе (27 июня - 3 июля) количество новых случаев Covid-19 увеличилось на 93,3% по сравнению с неделей ранее - с 1523 до 2944 случаев. Кроме того, на 42% выросло и количество госпитализированных пациентов с Covid-19 - в среднем в день в больницах оказывались 19 человек.

Самая высокая заболеваемость наблюдается среди социально активных людей в возрасте от 20 до 69 лет. Число случаев Covid-19 растет по всей Латвии, но быстрее всего в Риге, ее окрестностях и в Видземе.

Во многих европейских странах с начала июня заболеваемость также растет, и ситуация с Covid-19 ухудшается. Показатели заболеваемости в Латвии значительно ниже, чем в среднем по ЕС.

Для уменьшения заболеваемости ЦПКЗ рекомендует соблюдать все прежние меры предосторожности - избегать контактов с другими людьми, не посещать общественные места при наличии даже малейших признаков респираторных заболеваний, в публичных местах придерживаться двухметровой дистанции, избегать скоплений людей, дезинфицировать руки, а при необходимости носить респираторы и маски для лица.

ЦПКЗ напоминает, что вакцинация от Covid-19 значительно снижает риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме, поэтому призывает людей прививаться, особенно из групп риска.