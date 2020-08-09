В связи с выборами президента у посольства Белоруссии в Риге образовалась очередь

В связи с выборами президента Белоруссии у посольства Белоруссии в Риге образовалась очередь, сообщили агентству LETA в посольстве.

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Посольство пока не предоставило точной информации о количестве проголосовавших, однако отметило, что интерес избирателей сегодня существенно выше, чем во время предварительного голосования. У посольства образовалась очередь, однако собравшиеся люди настроены дружественно, инцидентов на избирательном участке не зарегистрировано.

Как сообщалось, проживающие в Латвии граждане Белоруссии могут принять участие в выборах президента Белоруссии, отправившись сегодня с 8:00 до 20:00 на участки голосования в Риге и Даугавпилсе, а в Лиепае и Вентспилсе организовано выездное голосование.

В Риге избирательный участок расположен в Белорусском посольстве, а в Даугавпилсе - в генконсульстве Белоруссии.

В Вентспилсе выездное голосование проходило с 10:00 до 12:00 в помещениях белорусского общества, а в Лиепае в белорусском обществе выездное голосование организовано с 14:00 до 16:00.

В Белоруссии сегодня проходят выборы президента, на которых нынешний президент страны Александр Лукашенко претендует на шестой срок полномочий.

65-летний Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, добился того, что большая часть его соперников не смогли участвовать в выборах.

Однако его главным конкурентом станет 37-летняя Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру вместо задержанного мужа Сергея Тихановского.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не признала ни одни выборы, проходившие в Белоруссии с 1995 года, свободными и справедливыми. ОБСЕ заявила, что в этом году не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Белоруссии, потому что они своевременно не получили приглашения. Организация также выразила обеспокоенность по поводу запугивания и задержания оппозиционных политиков перед выборами.