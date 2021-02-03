В связи с закупками вакцин возбуждено дисциплинарное дело против госсекретаря Минздрава

В связи с закупками вакцин от Covid-19 производства BioNTech/Pfizer, министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) возбудил дисциплинарное дело против замначальника отдела закупок Национальной службы здравоохранения Айнарса Лацбергса и госсекретаря Министерства здравоохранения Дайны Мурмане-Умбрашко.

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Павлютс указал, что действия должностных лиц будут оценены. Им в числе прочего может грозить понижение в должности или увольнение.

Служебная проверка не показала противоправных действий или превышения должностных полномочий со стороны должностных лиц, однако при принятии решений “однозначно не соблюдались принципы хорошего управления”, - заявил министр. Например, не было официального решения о создании группы по закупке вакцин, группа существовала по взаимной договоренности. Кроме того, нет ни одного протокола или документа, в котором зафиксированы обсуждения на собраниях.

Национальной службе здравоохранения (НСЗ) был дан мандат представлять Латвию на уровне Европейского союза в процессах закупок вакцин. Тогдашний министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в письме Еврокомиссии назначила Лацбергса ответственным должностным лицом. Он представлял Латвию на собраниях по закупкам, а также отправлял заявки. Формы заявок заполняла замдиректора НСЗ Инга Милашевича.

По словам Павлютса, в отдельных собраниях неформальной группы участвовали высшие должностные лица министерства, однако никто из участников процесса не смог подтвердить, что кто-то из этих должностных лиц давал конкретные указания. Поэтому министр пришел к выводу, что решения принимались коллегиально.

Собрания, на которых принималось решение об объеме закупок вакцины Pfizer, незадокументированы. Аргументы рабочей группы против закупки большого объема этой вакцины заключались в том, что вакцины Pfizer очень дорогие, сложные в использовании и не подходят для массового использования.

В ситуации, когда нет нормативных актов, определяющих порядок, а также точно не прописана ответственность и обязанности участников “за любые отступления отвечает руководитель учреждения - высшее должностное лицо, - госсекретарь”, - заявил Павлютс, объясняя решение начать дисциплинарное дело против Мурмане-Умбрашко.

Говоря об ответственности бывшего министра здравоохранения Винькеле, Павлютс сказал, что она участвовала в этом процессе только частично, а окончательные решения были приняты без министра. Павлютс считает, что Винькеле уже взяла на себя ответственность, заплатив за это своей должностью. В свою очередь, правительство не принимало решений об объемах закупках, “это решение осталось в ведении самого Минздрава”, - сказал министр.

Комиссия, проводившая служебную проверку, пришла к выводу, что в отдельных случаях Лацбергс не предоставил неформальной группе полную информацию о закупках вакцин, поэтому министр не исключает, что рабочая группа могла быть введена в заблуждение.

Павлютс считает решение закупить меньший объем вакцин Pfizer, чем предлагалось, “большой стратегической ошибкой”.

Как уже сообщалось, служебная проверка о закупке вакцин началась после заявлений премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство), что Минздрав отказался от большой партии вакцин Pfizer. Слишком медленная вакцинация стала причиной для требования отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).