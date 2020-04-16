В связи с закупкой на 9 млн евро, отстранен руководитель Центра информационных технологий РД

Исполняющая обязанности исполнительного директора Рижской думы Ивета Залпетере сегодня решила отстранить от должности руководителя Центра информационных технологий Рижской думы Эрика Зегелиса, сообщает LETA.

На время отстранения должность руководителя центра будет исполнять замгоссекретаря по вопросам цифровой трансформации Министерства охраны среды и регионального развития Арис Дзерванс.

Отстранение Зегелиса связано с констатацией Бюро по надзору за закупками, что центр под его руководством применил не соответствующий закону порядок присвоения права на заключение договора. Бюро считает, что если бы центр следовал законному порядку, то услуга могла быть более финансово выгодной, чем существующая сделка.

Как уже сообщалось, Центр информационных технологий Рижской думы обошел объявление конкурса и при помощи функции "электронные заказы" государственной системы электронных закупок (EIS) закупил 96 000 часов работы специалистов по IT для разработки новой системы управления ресурсами. Заказ получила фирма Wearedots. Общая сумма заказа без НДС составила 9 399 933 евро.