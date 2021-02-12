В Талсинском крае замечена лиса с признаками бешенства

В Талсинском крае замечена лиса с типичными признаками заболевания бешенством, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

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Представитель PVD Мартиньш Саржанс рассказал агентству LETA, что лиса, видео с которой распространялось по социальным сетям, была поймана и доставлена в лабораторию для исследований. Подозревается бешенство, однако похожую клиническую картину могут дать некоторые другие инфекции, например, болезнь Ауеску (ложное бешенство).

Последний случай бешенства среди диких животных Латвии был зафиксирован в 2010 году, а в 2014 году Латвия получила статус страны, свободной от бешенства. За это время на проверку попали 1200 подозрительных животных, но у всех анализы на бешенство были отрицательными.

Поскольку в России и Беларуси бешенство встречается, в приграничных районах каждый год проводится оральная вакцинация диких животных от бешенства.