В ТЦ Alfa все еще работает магазин Black Star; руководство центра не видит нарушений

В торговом центре Alfa все еще работает магазин приближенного к Кремлю рэпера Тимати Black Star, где можно приобрести различную одежду, часть которой выдержана в тематике российской армии. Руководство ТЦ, реагируя на письмо читательницы Delfi, указало, что за ассортимент магазина непосредственно отвечает сам арендатор.

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При этом представители Alfa сообщили, что, если они заметят нарушения действующих на территории Латвии нормативных актов, ТЦ отреагирует и проинформирует ответственные инстанции.

При ознакомлении с интернет-магазином Black Star можно заметить, что в продаже, например, имеется сумка, на которой размещены знаки отличия армии РФ.

Ранее уже сообщалось, что магазин Black Star основал приближенный к Кремлю рэпер Тимати. Ранее магазин попадал в поле зрения общественности в 2019 году, когда в продаже появилась одежда с изображением Владимира Путина.