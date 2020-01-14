В течение двух месяцев Рижская дума демонтирует все киоски на площади Гоголя

Сегодня начался демонтаж киосков на территории Рижского Центрального рынка. Рижская дума планирует завершить работы к 9 марта, а министр внутренних дел надеется, что Сейм быстро примет поправки, позволяющие призвать к уголовной ответственности торговцев контрабандными сигаретами.

По словам мэра Риги Олега Бурова (ЧСР), все киоски, кроме двух, освобождены и готовы к демонтажу. Всего на площади расположены 25 киосков, 12 из которых установлены там нелегально. Рижская дума планирует их снести за ближайшие две недели. Остальные киоски будут снесены до 9 марта. По завершении работ на освободившемся месте останется площадь, которую будет необходимо благоустроить.

"В проекте Rail Baltica эта площадь предусмотрена как общественное пространство", — отметил Буров. Он призвал рижан обращаться в Рижскую думу и администрацию Рижского Центрального рынка, если у них есть идеи для мероприятий на этой площади.

Ранее бывший арендатор территории Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta заявил, что будет судиться с Рижской думой, так как договор об аренде был прерван за год до его истечения по причинам, не прописанным в договоре. Буров сказал, что Рижская дума готова решать конфликт через суд и он уверен в правоте самоуправления.

В ближайшее время Буров собирается встретиться с Рижской муниципальной полицией, а также администрацией Рижского Центрального вокзала и Рижского автовокзала, чтобы обсудить дальнейшую борьбу с торговлей контрабандными сигаретами в этом районе.

Начальник Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Шулте отметил, что контрабандные сигареты, которые продаются в центре Риги, лишь небольшая часть от общего объема нелегальных сигарет в Латвии. В прошлом году полиция конфисковала на территории рынка полмиллиона нелегальных сигарет, тогда как по всей стране это число составило 52 миллиона.

Тем не менее министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) считает недопустимым, что центр города стал "рассадником преступности".

"Конечно, у нас в центре Риге есть и другие проблемы. Например, надо ограничить [деятельность] карманных воров, поэтому мы собираемся улучшить сеть камер видеонаблюдения", — сказал министр.

Говоря о введении уголовной ответственности за торговлю контрабандными сигаретами. Гиргенс сказал, что ведомства "тянут резину" и он не понимает, почему соответствующие поправки нельзя принять скорее. Он предлагает высказывать предупреждение тем, кто впервые пойман на торговле контрабандным куревом и если человек в течение года вновь попадается на этом нарушении, то вступает в силу уголовная ответственность. Гиргенс выразил надежду, что Сейм как можно скорее примет соответствующие поправки.

28 ноября правление Рижского Центрального рынка разорвало договор с Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta. На территории, арендованной предприятием, полиция ранее изъяла похожие на оружие предметы, боеприпасы в количестве 249 штук, а также наличные на сумму более 40 000 евро, 11 литров нелегального алкоголя и 8210 единиц табачных изделий. Всего проведено 89 обысков, конфискован внедорожник BMW X3, изъяты бухгалтерские отчетности, задержано 12 лиц в возрасте от 20 до 58 лет. Четверо задержанных находятся под арестом. Предприятие связывают с нелегальной торговлей сигаретами.

Согласно условиям прерывания договора, предприятие должно покинуть площадь Гоголя до 14 января, но еще 13 января торговля в некоторых киосках продолжалась и киоски демонтированы не были. Самоуправление должно будет начать демонтаж самостоятельно и по завершении работ взыскать с предприятия затраты.