В течение недели доля полностью привитых от Covid-19 жителей Латвии выросла на 1,25 процентного пункта

По расчетам, сделанным агентством LЕТА на основе данных Национальной службы здравоохранения (НСЗ), за последнюю неделю доля жителей Латвии, полностью вакцинированных от Covid-19, увеличилась примерно на 1,25 процентных пункта.

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Ровно неделю назад данные НСЗ показывали, что к 21 июля 34,49% населения Латвии прошли курс вакцинации от Covid-19. В свою очередь по данным, доступным утром в четверг, к 28 июля включительно курс вакцинации прошли 35,74% населения Латвии. При расчетах использовались данные Центрального статистического управления (ЦСУ) о численности населения Латвии на начало апреля этого года.

В среду темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии существенно не изменились — за сутки прививки получили 5506 человек, в том числе 2208 получили первую дозу вакцины, 2788 — вторую, а 510 человек были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson (J&J).

В результате количество людей, вакцинированных в среду, было немного выше среднего дневного показателя на прошлой неделе — 5334 человека, но ниже, чем количество людей, вакцинированных от Covid-19 в прошлую среду — 7 258 человек.

В целом уровень вакцинации от Covid-19 все еще в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда ежедневно прививались в среднем 16 600 человек.