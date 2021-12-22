В течение пяти месяцев государство будет компенсировать половину расходов самоуправлений на жилищные пособия

Сейм сегодня принял поправки к закону "О преодолении последствий распространения инфекции Covid-19", в соответствии с которыми государство в период с 1 января по 31 мая 2022 года обеспечит самоуправлениям целевую субсидию в размере 50% от фактических расходов на жилищные пособия.

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Парламентарии решили объявить поправки срочными и рассмотрели их в двух чтениях за одно заседание.

Как ранее сообщало Министерство благосостояния, на реализацию данной идеи понадобятся 16,7 млн евро.

Это одна из форм поддержки, которую правящая коалиция предлагает в связи с ростом цен на газовое отопление. Министерство экономики предложило временно снизить ставку налога на добавленную стоимость для газа, но коалиция не поддержала такое решение.

С учетом чрезвычайного положения из-за пандемии Covid-19 и ее последствий, по мнению министерства, существует высокий риск того, что число получателей жилищного пособия и его размер значительно увеличатся, в то время как платежеспособность населения снизится.

"Пережить зиму особенно трудно, когда совпадают такие неблагоприятные условия, как влияние пандемии на занятость и здравоохранение и рост цен на энергию. Мы разработали эти поправки, чтобы обеспечить во всех самоуправлениях адекватную поддержку домохозяйствам с низкими доходами, рискующим не суметь расплатиться за жилье во время нынешнего отопительного сезона", — сказал министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая консервативная партия).

На декабрьской встрече министров благосостояния, финансов, экономики, окружающей среды и регионального развития стороны договорились расширить целевую группу, которая сможет претендовать на получение жилищного пособия, путем увеличения среднего количества получателей жилищного пособия с 29 000 до 34 000 человек в месяц.

Принятые поправки предусматривают установить более высокие коэффициенты для проживающих отдельно лиц пенсионного возраста, для проживающих отдельно лиц с ограниченными возможностями (коэффициент 2,5 в формуле жилищного пособия), для домохозяйств, в которых проживают только лица пенсионного возраста и лица с инвалидностью (коэффициент 2 в формуле жилищного пособия).

Согласно пояснениям Минблага, предварительным условием для получения жилищного пособия является оценка материального положения домохозяйства путем заполнения декларации о прожиточном минимуме, а также представление счетов и других доказательств жилищных расходов в социальную службу самоуправления.

Размер жилищного пособия рассчитывается с учетом различных расходов — на использование жилой площади и на услуги, связанные с использованием жилой площади (теплоэнергия для отопления и подогрева воды, электричество, вода, природный газ, канализация или ассенизация, услуги по вывозу мусора), если они не включены в арендную плату или необходимые расходы на обязательную хозяйственную деятельность.

Размер жилищного пособия рассчитывается как разница между суммой пороговых значений гарантированного минимального дохода домохозяйства и фактическими расходами и общим доходом домохозяйства. Самоуправление может установить в обязательных правилах более благоприятные условия для норм статей расходов, а также определить коэффициент для суммы пороговых значений гарантированного минимального дохода для домохозяйства, а также типы домохозяйств, к которым применяется коэффициент для расчета размера жилищного пособия.

Для получения жилищного пособия один из членов домохозяйства должен обратиться в социальную службу самоуправления.