В течение трех лет финансирование обороны увеличат до 2,5% от ВВП

Правящая коалиция достигла договоренности в течение трех лет увеличить оборонный бюджет Латвии до 2,5% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Также коалиция обязалась увеличить бюджет Министерства внутренних дел (МВД), чтобы укрепить полицию и пограничную охрану.

Министр внутренних дел Мария Голубева выразила удовлетворение достигнутым в коалиции соглашением. "Это необходимо и в нынешней геополитической ситуации, и принимая во внимание необходимость новой техники", — сказала она, подчеркнув, что не менее важно укреплять и внутреннюю безопасность.

В связи с этим коалиционные партии договорились о необходимости в ближайшие три года увеличить зарплаты работников органов внутренних дел. МВД предлагает ежегодно выделять на повышение зарплат 27 млн евро. Это зарплаты полицейских и пограничников, пожарных и спасателей, отметила Голубева.

Оборонный бюджет планируется увеличить, принимая во внимание ситуацию с безопасностью в регионе после вторжения России на территорию Украины и дислокацию российских войск в Белоруссии.