В тестовом режиме начал работу портал официальной статистики ЦСУ

Портал официальной статистики Центрального статистического управления (ЦСУ) stat.gov.lv, на котором впредь будет публиковаться подготовленная ЦСУ и другими госучреждениями официальная и экспериментальная статистика, начал работать в тестовом режиме.

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Как отмечает ЦСУ, портал позволяет не только быстрее находить необходимые данные, но и знакомиться с подробной методологией их расчета и узнавать, когда ожидаются другие публикации актуальных данных. Чтобы увидеть тенденции в изменении данных, на портале доступны интерактивные визуализации, а также имеется возможность просматривать геопространственные взаимосвязи.

В период работы статистического портала в тестовом режиме основным источником публикации данных останется веб-сайт ЦСУ csb.gov.lv.

Планируется, что на портале официальная статистика будет публиковаться всеми учреждениями, участвующими в ее подготовке. В настоящее время, помимо статистики ЦСУ, опубликованы также данные о пожарах и спасательных работах, подготовленные Государственной пожарно-спасательной службой, и данные по индексу территориального развития, подготовленные Государственным агентством регионального развития.

Портал официальной статистики разработан при поддержке Европейского фонда регионального развития.