В Тихом центре Риги введут ограничение скорости до 30 км/ч

Департамент сообщения Рижской думы утвердил инициативу Общества по развитию центра Риги об ограничении в Тихом центре максимально допустимой скорости до 30 км/ч.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в Департаменте сообщения, в этом году ограничить скорость планируется на двух участках в центре: на территории между улицами Элизабетес, Пулквежа Бриежа, Ханзас и Экспорта, а также на территории между улицами Ханзас, Пулквежа Бриежа, бульв. Калпака и улицей Кр. Валдемара.

"Департамент сообщения в этом году продолжит проводить мероприятия, направленные на повышение безопасности пешеходов и других менее защищенных участников дорожного движения. В прошлом году ограничение скорости 30 км/ч было введено в Агенскалнсе, а также на территории между улицами Грауду, Эбелмуйжас, Малу и Залениеку. В этом году планируется введение таких зон также в центре, что не только позволит улучшить безопасность пешеходов, велосипедистов , но и снизит уровень шума", - пояснил директор Департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах.