В торговом центре Origo возобновляет работу пункт вакцинации
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Пункт вакцинации в торговом центре Origo продолжает принимать записи жителей на вакцинацию. Пункт вакцинации поликлиники VCA работает только по предварительной записи и теперь находится на новом месте.

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Пункт вакцинации теперь будет находиться в вокзальной части т/ц "Ориго" рядом с салоном Kolonna (вход со стороны улицы Гоголя). График работы — каждый день с 10 до 20 часов.

Вакцинация в т/ц "Ориго" проводится только по предварительной записи. Подать заявку на вакцинацию можно на сайте www.manavakcina.lv, выбрав время и место вакцинации в торговом центре "Ориго" в Риге, либо по ссылке https://ej.uz/Origo_Covid или по телефону 677 999 77.

В пункте вакцинации будут доступны различные вакцины. О наличии конкретной вакцины можно узнать в поликлинике VCA по телефону 677 999 77. Доступность вакцины в конкретный день зависит от поставок.

В пункте вакцинации в торговом центре "Ориго" можно будет привить и детей в возрасте от 12 лет. Перед вакцинацией пункт вакцинации обеспечит пациентам осмотр врача.

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Коронавирус Origo Вакцинация
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