В торговых центрах Риги можно пожертвовать теплую одежду украинским беженцам

Сегодня с 15:00 до 20:00 в рамках благотворительной акции "Дни теплых вещей" семьям военных беженцев из Украины в крупнейших торговых центрах Риги можно передать новую или бывшую в употреблении теплую одежду, сообщила представитель Ziedot.lv Илзе Ошане.

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Более 35 000 украинских беженцев нашли убежище в Латвии от войны, развязанной Россией. Значительная часть этих людей посещают благотворительные склады, потому что все их вещи остались на Украине.

Ошане сказала, что в настоящее время благотворительные склады, куда семьи беженцев обращались за помощью, пусты. Представители благотворительного склада отмечают, что особенно не хватает зимней одежды, в которой нуждаются как малообеспеченные жители Латвии, так и военные беженцы из Украины. Семьи украинских беженцев — численно большая аудитория, пополнившая клиентуру благотворительных складов.

Поэтому Ziedot.lv предлагает всем пересмотреть свои шкафы и избавиться от нелюбимой, забытой одежды или вещей, которые стали малы.

"Дни теплых вещей" проходят в торговых центрах Spice, Akropole Alfa и Akropole Rīga. Акция также пройдет 10 декабря с 12 до 20 часов и 11 декабря с 12 до 15 часов.