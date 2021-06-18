В Торнякалнсе будет построено третье здание Латвийского университета — Дом письма

Рижская городская стройуправа выдала разрешение на строительство Дома письма Академического центра Латвийского Университета. Строительные работы начнутся осенью этого года, открытие запланировано на 2023 год. Дом писаний станет третьим зданием Академического центра ЛУ в Торнякалнсе — уже работают Дом науки и Дом природы.

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Сейчас еще продолжается разработка технического проекта Дома письма. К строительным работам на территории Академического центра ЛУ в Риге, в Торнякалнсе, на ул. Елгавас 1, планируется приступить осенью этого года. Дом письма будет находиться с южной стороны от Дома науки, рядом с Виенибас гатве. Сдать в эксплуатацию здание планируется в 2013 году.

После открытия Дома письма в новое здание ЛУ перееду 6 факультетов гуманитарной и социальной-научной направленности: Факультет истории и философии, Факультет педагогики, психологии и искусства, Факультет социальных наук, Факультет гуманитарных наук, Факультет бизнеса, управления и экономики и Факультет теологии. Предусматривается, что в новом здании разместятся и три института: Институт истории Латвии, Институт философии и социологи, Институт латышского языка. В новое здание переедут Студенческий бизнес-инкубатор ЛУ, Инновационный центр межотраслевого образования ЛУ, университетская библиотека, Самоуправление студентов и студия Radio Naba.

Дом письма будет вместительнее Дома науки и Дома природы. Это связано с тем, что нагрузка и поток людей в Доме писателей будет больше. В новом здании будет восемь наземных этажей и один этаж под землей. В Доме письма разместятся большая трансформируемая аудитория на 500 сидячих мест, помещение для медитаций, выставочный зал и два атриума.

"Получение разрешения на строительства Дома письма — очередная точка отсчета, свидетельствующая о том, что шаг за шагом уже и следующий проект Академического центра ЛУ успешно движется к поставленной цели. Уже существующие сейчас здания — Дом науки и Дом природы — с удобной и приятной средой для учебы и научной работы, являются одними из самых привлекательных учреждений высшего образования в регионе Балтии, и потенциал центра возрастает с каждым реализуемым проектом. Когда откроется Дом письма, в одном месте будет находиться большинство факультетов ЛУ, что даст возможности как работать и развиваться в сотрудничестве и синергии, так и позволит крупнейшему университету Латвии стать привлекательнее и конкурентоспособнее как на местном, так и на международном уровне", — заявил ректор Латвийского университета Индрикис Муйжниекс.

"Это будет самое вместительное из трех строений комплекса — оно примет 4500 студентов и 400 работников", — рассказал представитель строителей, председатель правления Группы RERE Гунтис Аболтиньш-Аболиньш: "Планировка здания с максимальным использованием дневного света, открытостью фасадов, мультифункциональными возможностями помещений и удобным доступом даст новый опыт преподавателям, студентам, работникам. Тщательно продуманная подготовка проекта позволит строить точно, согласованно и с высочайшим качеством".

20 июля 2017 года Латвийский Университет в целях строительства Дома письма заключил договор с Европейским Инвестиционным банком о займе в размере 30 млн евро. В сентябре 2020 года ЛУ подписал договор с Rere BMV о проектировке и строительстве Дома письма.