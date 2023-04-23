В Торнякалнсе вновь открыт филиал Рижской центральной библиотеки

Спустя несколько лет вновь открыт Торнякалнский филиал Рижской центральной библиотеки. Библиотека теперь находится по новому адресу - улица Ояра Вациеша, 2. В этом здании библиотека занимает первый этаж, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Здание, где теперь располагается Торнякалнский филиал Рижской центральной библиотеки, построенно в начале ХХ века, но имеет современно обставленные и оборудованные помещения - большие, светлые и отапливаемые. При этом сохранились некоторые элементы исторического дизайна.

Филиал в Торнякалнсе является семейной библиотекой. По словам директора Рижской центральной библиотеки Дзидры Шмита, "с открытием библиотеки на улице О.Вациеша, начинает работу новый районный центр, посетители которого смогут заниматься спортом, искусством и культурой".

Читателям библиотеки в Торнякалнсе предлагается коллекция из более чем 12 000 наименований изданий и 29 различных СМИ. В распоряжении пользователей также будет шесть компьютеров.

Foto: Torņakalna filiālbibliotēka

Традиционно в библиотеке будут проводиться выставки и различные встречи и мероприятия для детей и взрослых.

Библиотека будет работать каждый день (понедельник, среда, пятница - с 10.00 до 18.00, вторник и четверг - с 11.00 до 19.00, суббота - с 10.00 до 17.00) кроме воскресенья.

Foto: Torņakalna filiālbibliotēka