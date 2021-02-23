В трех больницах Латвии ограничили объем оказания неотложной медпомощи
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В общей сложности три больницы — Кулдигская больница, Краславская больница и Огрская районная больница — прервали или ограничили оказание неотложной медицинской помощи, говорится в докладе Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), подготовленном к заседанию правительства.

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В Кулдигской больнице с 9 февраля не проводятся эндоскопические обследования, с 12 февраля некоторые медуслуги для пациентов ограничены в Краславской больнице, а с 21 февраля в Огрскую районную больницу не принимают пациентов терапевтического и неврологического профиля.

В настоящее время в 17 стационарных лечебных учреждениях, куда помещают пациентов с Covid-19, общее количество занятых коек составляет 60% от всех перепрофилированных. Самый высокий процент — 92% — в SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, за ним следует Видземская больница — 84%, SIA Ludzas medicīnas centrs — 80% и SIA Jūrmalas slimnīca — 79%.

По словам главы Центра медицины катастроф NMPD Диты Хейберги,
в настоящее время статистические данные о стационарных пациентах таковы: один пациент с Covid-19, четверо — обычные пациенты. В отделениях интенсивной терапии ситуация иная: один пациент с Covid-19 и два обычных пациента.

Хейберга отметила, что с прошлой недели на 6% сократилось количество коек для пациентов с Covid-19. Это количество уменьшено в Лиепайской и Вентспилсской районных больницах. Однако с медицинскими учреждениями есть договоренность о том, что при необходимости эти койки будут перепрофилированы.

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LETA

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